Дилеры в России приступили к снижению цен на новые автомобили с начала 2024 года. Это явление затрагивает как машины, ввезенные по параллельному импорту, так и официальные автомобили.

Снижение цен связано с неравновесием между спросом и предложением, поскольку склады дилеров заполнены, и авторынок столкнулся с проблемой перегретия. Например, в январе цены на модели "Хавал" уже ушли вниз на 100 тыс. рублей, включая кроссовер "Джолион" в комплектации Elite, оцененный в 2,3 млн рублей с возможностью получения в подарок зимних шин. На фоне этого, дилеры "Чери" предлагают свои автомобили по ценам ниже рекомендованных производителем, например, "Чери Тигго Про 7 Макс" продается за 2,7 млн рублей, что на 120 тыс. рублей ниже установленной цены производителя.

Время действия сниженных цен пока неопределено, но дилеры рекомендуют потенциальным покупателям не откладывать приобретение автомобиля, предполагая, что цены могут восстановиться в ближайшие месяцы.