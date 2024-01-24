Массовое проникновение электромобилей на российские дороги в ближайшее время маловероятно, считает автоэксперт Владимир Сажин.
По его мнению, инфраструктура страны пока не готова к такому переходу. Недостаток зарядных станций и возможность занятости электронных заправок другими автомобилями создают преграды для широкого использования электрокаров.
Кроме того, эксперт отметил необходимость адаптации электромобилей к суровым зимним условиям России, где обогрев салона значительно сокращает запас хода.
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