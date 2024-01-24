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Автоэксперт Сажин: электрокары вряд ли скоро вытеснят бензиновые машины в России
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  • Приходько Александр
  • Опубликована сегодня в 0:26

Автоэксперт Сажин: электрокары вряд ли скоро вытеснят бензиновые машины в России

Массовое проникновение электромобилей на российские дороги в ближайшее время маловероятно, считает автоэксперт Владимир Сажин.

По его мнению, инфраструктура страны пока не готова к такому переходу. Недостаток зарядных станций и возможность занятости электронных заправок другими автомобилями создают преграды для широкого использования электрокаров.

Кроме того, эксперт отметил необходимость адаптации электромобилей к суровым зимним условиям России, где обогрев салона значительно сокращает запас хода.

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