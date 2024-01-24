В РФ запустили продажи авто Nissan, Kia, Mazda и Subaru с официальной гарантией

Российские автодилеры вновь предлагают автомобили известных марок с заводской гарантией. В частности, Subaru, Kia, Mazda и Nissan появились в продаже с официальной поддержкой. Несмотря на то, что новые Subaru все еще поступают в Россию через альтернативные схемы, крупный московский дилер предоставляет на них трехлетнюю заводскую гарантию.

Касательно Nissan, одна из крупных московских дилерских сетей предлагает новые кроссоверы третьего поколения X-Trail, дособранные на заводе "АвтоВАЗ" в Петербурге, с официальной двухлетней гарантией производителя.

Ситуация с Kia также подобна: к дилерам поступили десятки кроссоверов Seltos и Soul калининградской сборки, предоставляемых с официальной гарантией. Однако по поводу того, дособраны ли они из оставшихся компонентов или представляют собой остатки старых партий, точной информации нет.

Дилеры Mazda также предлагают гарантию на автомобили, даже если те поступают через альтернативные каналы. Российское представительство бренда продолжает свою работу, включая маркетинг, сотрудничество с дилерами и гарантийное обслуживание.