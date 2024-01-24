"За рулем" признал надежными в РФ четыре кроссовера за 1,5 млн рублей

"За рулем" представил рекомендации по выбору кроссовера для крупной семьи, уделяя внимание вариантам с полным приводом. Среди предложенных вариантов — Ford Explorer, который, несмотря на возраст, считается надежным выбором. Отмечается высокая надежность мотора V6 3.5 л с мощностью 294 л. с., хотя некоторые проблемы с системой Terrain Management могут возникнуть. Приобретая этот автомобиль, рекомендуется обратить внимание на замену важных деталей после определенного пробега.

Kia Mohave с трёхлитровым турбодизелем также рекомендуется для семей, однако стоит обращать внимание на состояние системы полного привода и подвесного подшипника карданного вала.

Второе поколение Honda Pilot, доступное по цене до 1,5 млн рублей, характеризуется бензиновым мотором 3.5 литра, который, хотя и надежен, имеет некоторые особенности, такие как масложор. Также рекомендуется внимательно оценить состояние трубок охлаждения трансмиссионной жидкости.

В итоге, Volvo XC90 был выделен как еще один вариант семейного кроссовера с полным приводом, доступного по цене до 1,5 млн рублей.