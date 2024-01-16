ГИБДД по всей Москве выдала более 320 тыс. водительских прав за 2023 год

Сотрудники Госавтоинспекции столицы выдали более 320 тыс. водительских удостоверений в течение прошлого года, в том числе 16 тыс. новым жителям ряда регионов России, сообщила пресс-служба ГИБДД Москвы.

"За прошедший год в экзаменационных подразделениях было выдано свыше 320 тыс. водительских удостоверений, включая обмен более чем 16 тыс. удостоверений для жителей новых субъектов РФ", — отметили в пресс-службе.

Этот показатель уменьшился по сравнению с 2022 годом почти на 70 тыс.

По информации ведомства, сотрудники столичной Госавтоинспекции провели в общей сложности более 1 млн 90 тыс. регистрационных действий за прошлый год, в то время как в 2022 году таких действий было 897 тыс.

Жители новых регионов России, начиная с 14 декабря 2022 года и до 1 января 2026 года, могут произвести обмен ранее выданных украинскими, ДНР и ЛНР компетентными органами водительских удостоверений на российские, предоставив паспорт или вид на жительство, а также сами права, без необходимости прохождения экзамена и медицинского освидетельствования. Для жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей эта услуга предоставляется в пяти пунктах, включая МО ГИБДД технического надзора и регистрационно-экзаменационной работы №1 ГУ МВД России по Москве на Лобненской улице. Кроме того, позднее были открыты еще четыре пункта обмена водительскими правами, сообщает ТАСС.