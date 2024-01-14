В автомастерских нашли решение, как нужно исправлять проблемы китайских авто

Как выяснилось, китайские автомобили столкнулись с неприятным явлением — неожиданно сильными морозами в России. Это привело к выявлению нескольких проблем с приспособлением этих машин к суровым климатическим условиям. Специалисты отмечают, что во многих случаях удалось успешно решить проблемы, возникшие у китайских автомобилей, в российских автосервисах.
По данным эксперта Никиты Бетмана, доля китайских иномарок на российском рынке значительна и обусловлена их доступностью, стоимостью, а также быстро обновляемой модельной линией.
Однако зимний сезон выявил некоторые проблемы. В холодное время года начали проявляться недостатки пластика, используемого в производстве автомобилей, который при сильных морозах может разрушаться. Также возникают сложности с некоторыми электронными системами, которые, несмотря на заявленную устойчивость, не всегда исправно функционируют при экстремальных температурах. Владельцы автомобилей сталкиваются с поломками, которые дилеры часто не признают гарантийными и отказываются от их ремонта.
Такие проблемы значительно увеличили спрос на услуги автосервисов, особенно в январские праздники. Тем не менее, эксперты отмечают, что с каждым годом качество китайских автомобилей улучшается, и производители активно модернизируют свою продукцию, учитывая особенности российского рынка.
Интересно, что компания IXEN Motors Rus объявила о планах наладить производство кроссоверов Forthing T5 EVO, адаптированных к российским климатическим условиям. Локальная сборка позволит оптимизировать логистику и более тщательно подготовить автомобили к условиям российского климата. Кроссоверы будут оснащены дополнительными зимними опциями и поступят в продажу уже в марте.
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