Нейробиолог Орехова подчеркнула, что аутизм на 70-90% зависит от генетики

Российский нейробиолог Елена Орехова отметила отсутствие единого нарушения у людей с аутизмом и подчеркнула, что расстройство может быть результатом различных нарушений. МРТ-сканирование не выявляет патологии, но магнитная энцефалография может помочь "локализовать" активность мозга.

Нарушение баланса в работе нервных клеток мозга, вызванное генетикой, считается основной причиной аутизма, который часто проявляется после трех лет. Большинство генов, связанных с аутизмом, начинают работать еще на этапе формирования плода, сообщает Центральная Служба Новостей.