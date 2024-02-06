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Нейробиолог Орехова подчеркнула, что аутизм на 70-90% зависит от генетики
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 15:26

Нейробиолог Орехова подчеркнула, что аутизм на 70-90% зависит от генетики

Российский нейробиолог Елена Орехова отметила отсутствие единого нарушения у людей с аутизмом и подчеркнула, что расстройство может быть результатом различных нарушений. МРТ-сканирование не выявляет патологии, но магнитная энцефалография может помочь "локализовать" активность мозга.

Нарушение баланса в работе нервных клеток мозга, вызванное генетикой, считается основной причиной аутизма, который часто проявляется после трех лет. Большинство генов, связанных с аутизмом, начинают работать еще на этапе формирования плода, сообщает Центральная Служба Новостей.

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