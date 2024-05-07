Завод будет передан бренду Aurus, и конвейерное производство новых отечественных автомобилей представительского класса начнётся там уже до конца этого года. Об этом сообщил на церемонии инаугурации президента Денис Мантуров, временно исполняющий обязанности вице-премьера — министра промышленности и торговли.

По информации ТАСС, с конвейера будут сходить четыре модели. Ранее уже сообщалось, что именно на этом заводе вероятно будет осуществляться производство автомобилей Aurus.

Завод ранее принадлежал ФГУП "НАМИ", которое приобрело его у японского автопроизводителя Toyota прошлой весной. С 2022 года некоторые иностранные бренды из недружественных стран начали покидать Россию после начала специальной военной операции в Украине.

Фото: flickr.com/Olivier CABARET (Creative Commons Attribution 2.0 Generic)