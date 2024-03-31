Производство крылатых ракет Taurus в Германии временно приостановлено из-за отсутствия заказов от государства, сообщил глава местного подразделения оборонного концерна MBDA Томас Готтшильд.
Он выразил озабоченность этим фактом и отметил, что такие перерывы в производстве могут негативно сказаться на малых и средних компаниях-поставщиках. Готтшильд призвал государство ускорить принятие решений по контрактам.
Концерн MBDA не может производить "про запас" ракеты Taurus. И каждый раз при получении новых заказов, компании приходится вновь создавать производственную цепочку. Также в мире набюдается большой спрос на взрывчатку, поэтому могут возникнуть трудности, если поступит заказ на большую партию Taurus.
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