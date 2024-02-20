Подарок в виде автомобиля от Президента России получил председатель Государственного совета Северной Кореи Ким Чен Ын, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи(ЦТАК). В сообщении северо-корейского агентства не уточняется марка автомобиля, но все факты свидетельствуют, что речь идет об автомобиле Aurus.
Также подарок от российского лидера получили Пак Чон Чхо, секретарь ЦК Трудовой партии и замглавы отдела ЦК партии, сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон.
Москва и Пхеньян в последнее время наладили активное сотрудничество. Лидеры двух стран обмениваются визитами. Ким Чен Ын уже был недавно в России. Сообщается, что сроки визита Владимира Путина в КНДР уточняются. Ранее воочию увидеть Aurus и прокатиться на этом автомобиле представительского и высшего класса, Ким Чен Ын смог во время своей поездки в Россию в сентябре минувшего года.
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