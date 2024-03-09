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Ликвидирован сверхсекретный объект ВСУ — центр космической разведки,
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 18:35

Ликвидирован сверхсекретный объект ВСУ — центр космической разведки,

В результате удара сил ВКС был уничтожен центр спутниковой и радиотехнической разведки Вооруженных сил Украины (ВСУ) "Овидиополь-2". Располагался он у села Аккаржа в Овидиопольском районе Одесской области. Этот комплекс считался одним из самых секретных объектов ВСУ. Однако известно, что в 2020 году туда были допущены специалисты НАТО.

Также Минобороны России сообщило об уничтожении в районе Покровска ДНР пусковой установки С-300, радиолокатора и двух автомобилей сопровождения ВСУ ударом из ракетного комплекса "Искандер". Позже военкоры выдвинули версию и привели доказательства того, что это мог быть уничтожен американский комплекс Patriot, а не С-300.





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