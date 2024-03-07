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Россия сотрудничает с МАГАТЭ и развивает свою атомную энергетику
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 10:41

Россия сотрудничает с МАГАТЭ и развивает свою атомную энергетику

Вчера в своей резиденции в Сочи президент РФ Владимир Путин встретился и пообщался с главой Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси, а также с главой Росатома Алексеем Лихачевым.

На встрече глава государства сказал, что Россия активно сотрудничает с МАГАТЭ и является одним из мировых лидеров в атомной энергетике. Наша страна не только эксплуатирует, но и активно развивает атомную энергетику, считая ее экологически чистым видом энергии.

У нас ведутся перспективные разработки, строятся новые электростанции на современных принципах, включая Курскую-2 на быстрых нейтронах. Также Россия развивает атомный флот и построила плавучую атомную электростанцию небольшой мощности на Севере.

Российская работа на международной арене благодаря помощи и поддержке МАГАТЭ осуществляется в больших проектах во многих странах мира. Россия готова делиться своими наработками со всеми заинтересованными партнерами и проводить большую работу на международной арене.




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