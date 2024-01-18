Американские ученые выявили новый источник выбросов углекислого газа в атмосферу

Американские ученые из Университета штата Юта выявили новый источник выбросов углекислого газа в атмосферу — донный траловый промысел. В ходе этого метода рыболовства на дне океана высвобождается углерод из донных отложений, который превращается в углекислый газ, более половины которого попадает в атмосферу.
Этот процесс приводит к океаническому закислению и представляет угрозу для морской экосистемы.
Ученые обнаружили, что объем выбросов от донного тралового промысла вдвое превышает ежегодные выбросы от сжигания топлива всего мирового рыболовецкого флота, включая около четырех миллионов судов. Наибольшие выбросы были зафиксированы в различных морях, что подчеркивает необходимость рассмотрения данного источника выбросов в климатических моделях и принятия мер для снижения его воздействия на окружающую среду, сообщает Гипорт.
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