Австралийские археологи обнаружили под водой у берегов Австралии остатки огромного города

Австралийские археологи из Griffith University обнаружили под водой у берегов Австралии остатки огромного города, где жили сотни тысяч людей. Исследование показало, что в течение большей части периода заселения человеком Сахула, объединенного массива суши Австралии и Новой Гвинеи, северо-западный австралийский континент периодически затапливался.

Этот затопленный регион, изначально архипелаг, был важным местом для древнего населения, но два быстрых подъема уровня моря привели к затоплению половины его территории. Это сократило численность населения и повлияло на активность археологических объектов. Ученые считают, что присутствие архипелага способствовало успешному расселению первых морских путешественников и создало благоприятные условия для их адаптации к Сахулу, сообщает Planet Today.