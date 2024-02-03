США подтвердили нанесение ударов высокоточным оружием по проиранским группировкам в Ираке и Сирии. В пресс-релизе Пентагона говорится о 85-ти целях. Это склады с беспилотниками, разведывательные центры и командно-контрольные пункты. Упоминается про использование "125 высокоточных боеприпасов", авиации.

Находящиеся возле границы с Ираком 11 позиций проиранских отрядов, были обстреляна, согласно информации Al Hadath. А IRNA сообщало, что погибли более 10 человек.