США подтвердили нанесение ударов высокоточным оружием по проиранским группировкам в Ираке и Сирии. В пресс-релизе Пентагона говорится о 85-ти целях. Это склады с беспилотниками, разведывательные центры и командно-контрольные пункты. Упоминается про использование "125 высокоточных боеприпасов", авиации.
Находящиеся возле границы с Ираком 11 позиций проиранских отрядов, были обстреляна, согласно информации Al Hadath. А IRNA сообщало, что погибли более 10 человек.
WP: Решение Зеленского об отставке главкома ВСУ Залужного было передано властям США
Президент Украины Владимир Зеленский принял решение об отправке в отставку главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) генерала Валерия Залужного.
Ученые из США выявили новые причины сложностей похудения для людей с избыточным весом
Исследование ученых из университета штата Калифорния выявило, что у людей с избыточным весом сложности в процессе похудения могут быть связаны с метаболической дисфункцией, вызванной изменениями в функционировании митохондрий.
Мультфильм "Три богатыря и Пуп Земли" стал самым кассовым анимационным фильмом в России
"Три богатыря и Пуп Земли" режиссера Константина Феоктистова стал самым кассовым мультфильмом в России, достигнув кассовых сборов в размере 1 миллиарда рублей. Этот рекордный успех подтвержден данными Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), управляемой Фондом кино.
Онколог Каприн высказался о росте заболеваемости раком
Главный онколог России, академик Андрей Каприн, в ответ на прогноз о росте числа онкологических пациентов в мире на треть за 15 лет, подтвердил неутешительную статистику заболеваемости раком, которым ежегодно страдают 19-20 миллионов людей, половина из которых умирает.