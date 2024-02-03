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ПВО сбили семь дронов над тремя регионами России
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 9:29

ПВО сбили семь дронов над тремя регионами России

Российскими силами РЭБ (радио-электронной борьбы) и войсками ПВО (противовоздушной обороны) в ночь с 2-го на 3-е февраля перехватили и уничтожили семь беспилотников в трех регионах России.

"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты перехвачены и уничтожены над территориями Белгородской (4 БПЛА), Волгоградской (2 БПЛА) и Ростовской (1 БПЛА) областей", — сообщили в Минобороны.

В Белгородской и Ростовской областях уничтожение дронов произошло без последствий, однако в Волгоградской области сбитый аппарат стал причиной возгорания на нефтебазе города.





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