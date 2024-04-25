Россия будет уничтожать американские ракеты ATACMS в местах их базирования на Украине. Об этом NewsInfo.Ru заявил военный эксперт, кандидат политических наук, член президиума организации "Офицеры России" Андрей Головатюк.
"Нашим вооружённым силам надо однозначно проводить разведку, выявлять, где эти ракеты базируются, выявлять, по каким путям осуществляется логистика, и своевременно уничтожать их ещё до того, как они буду применены, то есть либо на путях выдвижения на позиции, либо непосредственно на позиции", — сказал он.
По его словам, это единственный способ борьбы с ними.
"Потому что когда их запустили, их уже, конечно, проблематично перехватить и проблематично с ними бороться. Поэтому до того, как они взлетят, их надо уничтожать", — заключил эксперт.
Ранее агентство Reuters сообщило, что при ударе по аэродрому в Джанкое, атакованному 17 апреля Вооруженными силами Украины (ВСУ), могла быть использована тайно поставленная Киеву ракета ATACMS.
Фото: www.dvidshub.net/Dean Johnson (public domain)
Макрон заявил о возможной гибели Европы
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа через некоторое время может ослабнуть.
В ОАЭ состоится первый заезд "Формулы-1" для беспилотных болидов
В ОАЭ состоится первый заезд "Формулы-1" для беспилотных автомобилей с призовым фондом $2,25 млн.
Haval начнет продажи нового внедорожника H9 в России в 2024 году
Haval H9 — это рамный автомобиль с премиальным дизайном. Он отличается ретростилем, квадратными фарами, круглыми дневными ходовыми огнями и горизонтальной решеткой радиатора.
Стало известно, как россияне пользуются искусственным интеллектом
В 2024 году 62,3% россиян стали чаще использовать технологии искусственного интеллекта (ИИ), прежде всего в смартфонах. ИИ чаще всего используется для работы с текстами, обработки изображений и больших данных.