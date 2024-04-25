Россия будет уничтожать американские ракеты ATACMS в местах их базирования на Украине. Об этом NewsInfo.Ru заявил военный эксперт, кандидат политических наук, член президиума организации "Офицеры России" Андрей Головатюк.

"Нашим вооружённым силам надо однозначно проводить разведку, выявлять, где эти ракеты базируются, выявлять, по каким путям осуществляется логистика, и своевременно уничтожать их ещё до того, как они буду применены, то есть либо на путях выдвижения на позиции, либо непосредственно на позиции", — сказал он.

По его словам, это единственный способ борьбы с ними.

"Потому что когда их запустили, их уже, конечно, проблематично перехватить и проблематично с ними бороться. Поэтому до того, как они взлетят, их надо уничтожать", — заключил эксперт.

Ранее агентство Reuters сообщило, что при ударе по аэродрому в Джанкое, атакованному 17 апреля Вооруженными силами Украины (ВСУ), могла быть использована тайно поставленная Киеву ракета ATACMS.

Фото: www.dvidshub.net/Dean Johnson (public domain)