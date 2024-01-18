Астрономы открыли самую старую известную сверхмассивную черную дыру в одной из далеких галактик

Масса данной черной дыры в 1,6 миллиона раз превосходит массу Солнца, и она находится всего через 400 миллионов лет после Большого взрыва. Однако, её раннее появление вызывает вопросы о происхождении.
Возможные сценарии ее происхождения включают формирование из "легкого семени" (звезды, становящейся черной дырой) или "тяжелого семени" (формирование напрямую из газовых облаков). Данные JWST предпочли "тяжелое семя", но точный механизм ещё не ясен из-за интенсивной аккреции материала. Открытие более далеких черных дыр может помочь разрешить эти вопросы, сообщает Planet Today.
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