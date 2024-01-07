Астрономы из Берлинского и Лондонского университетов представили вероятное объяснение парадокса Ферми

Парадокс заключается в отсутствии доказательств внеземных цивилизаций, несмотря на высокую вероятность их существования.

Журнал сообщает, что новая работа включает обзор гипотез, объясняющих парадокс. Самые вероятные сценарии — отсутствие цивилизаций в Млечном Пути или существование, но с умышленным избеганием контактов (гипотеза зоопарка).

Расчеты Фрэнка Типлера из 1980 года показывают, что внеземные существа могли бы исследовать галактику менее чем за 300 миллионов лет с использованием самовоспроизводящихся зондов фон Неймана. Однако их присутствие не выявлено, что ведет к пессимистичному выводу о возможном одиночестве человечества в галактике.

Некоторые ученые, несмотря на это, оптимистичны и предполагают существование инопланетных цивилизаций в нашем окружении, возможно, в виде "разведчиков" из дальних миров, которые наблюдают, но не вмешиваются, используя высокие технологии для незаметности, сообщает Planet Today.