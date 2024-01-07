Астрономы из Берлинского и Лондонского университетов представили вероятное объяснение парадокса Ферми

Парадокс заключается в отсутствии доказательств внеземных цивилизаций, несмотря на высокую вероятность их существования.
Журнал сообщает, что новая работа включает обзор гипотез, объясняющих парадокс. Самые вероятные сценарии — отсутствие цивилизаций в Млечном Пути или существование, но с умышленным избеганием контактов (гипотеза зоопарка).
Расчеты Фрэнка Типлера из 1980 года показывают, что внеземные существа могли бы исследовать галактику менее чем за 300 миллионов лет с использованием самовоспроизводящихся зондов фон Неймана. Однако их присутствие не выявлено, что ведет к пессимистичному выводу о возможном одиночестве человечества в галактике.
Некоторые ученые, несмотря на это, оптимистичны и предполагают существование инопланетных цивилизаций в нашем окружении, возможно, в виде "разведчиков" из дальних миров, которые наблюдают, но не вмешиваются, используя высокие технологии для незаметности, сообщает Planet Today.
На Хайнане проходит выставка экологических машин
На выставке экологических автомобилей на Хайнане приняли участие около 90 автобрендов, представив более 500 моделей. Мероприятие, организованное Китайским комитетом по развитию международной торговли, Китайской международной торговой палатой и Международным выставочным центром КНР, проходит с 5 по 8 января в Хайкоу.
Ученые из Великобритании и Нидерландов выявили 15 факторов риска ранней деменции
Ученые из Великобритании и Нидерландов выявили 15 факторов риска ранней деменции, поддаваемых коррекции. Исследование, опубликованное в JAMA Neurology, использовало данные Биобанка Великобритании и включило 356 052 человека моложе 65 лет.
Недостаток потребления омега-3 может привести к повышению холестерина и различным заболеваниям
Недостаток потребления омега-3 полиненасыщенных жирных кислот, особенно при недостатке рыбы в рационе, может привести к повышению холестерина и различным заболеваниям. Врачи отмечают, что признаки нехватки омега-3 включают повышенную утомляемость, сниженное настроение, сухость кожи и медленное заживление ран.
Эксперт Рузанов дал советы по открытию замерзшей двери автомобиля
При замерзании дверей автомобиля из-за зимних температурных изменений рекомендуется избегать сильного усилия при попытках открыть дверь после разблокировки замка, так как механизмы могут быть повреждены.