В Кировском районе Астрахани на Улице Шаумяна сотрудники МЧС России остановили распространение огня в жилом доме. Пожар вспыхнул сегодня рано утром по мск., сообщает МЧС.

"Произошло загорание кровли, внутренней отделки жилого дома и вещей б/у на общей площади 400 кв. м", - говорится в сообщении службы. Специалисты МЧС России ликвидировали открытое горение. На месте работают 36 огнеборцев и 12 единиц техники МЧС России. Идёт пролив конструкций. О пострадавших не сообщается.

Дом был частично расселенным. Оставшихся жителей распределили в пункт временного размещения.