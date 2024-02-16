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В Астрахани произошел пожар в жилом доме
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 7:47

В Астрахани произошел пожар в жилом доме

В Кировском районе Астрахани на Улице Шаумяна сотрудники МЧС России остановили распространение огня в жилом доме. Пожар вспыхнул сегодня рано утром по мск., сообщает МЧС.

"Произошло загорание кровли, внутренней отделки жилого дома и вещей б/у на общей площади 400 кв. м", - говорится в сообщении службы. Специалисты МЧС России ликвидировали открытое горение. На месте работают 36 огнеборцев и 12 единиц техники МЧС России. Идёт пролив конструкций. О пострадавших не сообщается.

Дом был частично расселенным. Оставшихся жителей распределили в пункт временного размещения.

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