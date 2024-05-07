На радио "Говорит Москва" Владимир Болибок отметил, что подростки и женщины чаще сталкиваются с постоянным воспалением бронхов.

По словам Болибока, некоторые люди с астмой страдают от заразной формы болезни. Этот вид астмы передается в семье и человек может заразиться. Обычно симптомы астмы начинают проявляться в раннем возрасте, в период подросткового возраста. Женщины страдают астмой чаще мужчин. Они более подвержены гипериммунным заболеваниям. Главный признак болезни — одышка. С возрастом астма может исчезнуть. Часто у детей диагностируют астму, но со временем она может пройти.

Когда речь идет о бронхиальной астме, основным элементом является сокращение бронхов. Любой человек может получить бронхиальный спазм. Например, в случае попадания воздушных инородных тел возникает сокращение бронхов, что приводит к закупорке дыхательных путей. В этом смысле астма считается приобретенным заболеванием. Генетическая предрасположенность к бронхиальным спазмам у людей различна. То же самое относится к аллергии.

Астма часто сочетается с аллергическими реакциями. Если в семье у астматика есть аллергики, то и у него может быть аллергическая форма астмы.

Ранее специалист предупредила о возможности развития астмы при недостаточно леченой аллергии. При перегруженном носу, чихании и выделениях необходимо быстро обратиться к врачу. Об этом рассказала Елена Бобрикова, аллерголог-иммунолог и пульмонолог высшей категории, руководитель отделения аллергии и иммунологии больницы №52.

Каждый год в первый вторник мая под эгидой Глобальной инициативы по астме при поддержке Всемирной организации здравоохранения отмечается Всемирный день борьбы с астмой.

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