Ученые рассматривают возможность использования ядерных взрывов для отклонения астероидов, обнародовав результаты исследования в "The Planetary Science Journal". Эксперименты в Ливерморской национальной лаборатории Лоуренса (LLNL) сфокусированы на моделировании воздействия ядерного взрыва над поверхностью астероида с использованием техники ядерной абляции.

Эта методика, основанная на физике рентгеновского излучения, может изменить траекторию астероида, либо разрушить его, предотвращая потенциальные угрозы для Земли. Однако, точность и эффективность такой миссии зависит от сложного физического моделирования воздействия ядерного взрыва, что требует высокоточных вычислений. В случае реальной угрозы со стороны астероида, подобные моделирования могут стать важным инструментом для принятия обоснованных решений в области планетарной обороны, сообщает Planet Today.