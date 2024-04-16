Астрономы отмечают историческое сближение гигантского астероида 2013 NK4, обнаруженного в 2013 году, с Землей. Диаметром около 600 метров, он пролетел на расстоянии 3,2 миллиона километров от планеты, двигаясь со скоростью около 59 тысяч километров в час. Этот объект вдвое больше потенциально опасного астероида Апофис, ожидаемого в 2029 году.

Хотя астероид 2013 NK4 не представлял прямой угрозы, его близкое сближение предоставило уникальную возможность для астрономов изучить его с помощью радиотелескопов. Моделирование показало, что это было самое близкое событие за последние 125 лет.

Падение 2013 NK4 на Землю могло бы вызвать масштабную катастрофу, полностью разрушив крупный город и оставив огромный кратер, сообщает Газета.Ру.