В небе над Берлином произошло событие, описанное изданием Bild am Sonntag: небольшой астероид взорвался, создав видимый шлейф над городом, а также в Лейпциге и Праге.
Предполагается, что происшествие связано с падением астероида в общине Ненхаузен в федеральной земле Бранденбург, сообщает Газета.Ру.
Экологию приморских водно-болотных угодий улучшил город Хайкоу на Хайнане
В последние годы город Хайкоу, административный центр южнокитайской провинции Хайнань, достиг значительного прогресса в улучшении экологии прибрежной зоны водно-болотных угодий, примыкающей к морю.
"Советские" улицы русскоязычного Висагинаса требует переименовать госучреждение в Литве
Центр по исследованию геноцида и сопротивления жителей Литвы высказал предложение о переименовании нескольких улиц в преимущественно русскоязычном городе Висагинасе, считая их свидетельством советского прошлого.
Взаимодействию региона с Китаем и КНДР помогает детско-юношеский спорт Приморского края
Развитие детско-юношеского спорта в Приморском крае способствует укреплению взаимодействия с международными партнерами, включая такие страны, как Китай, КНДР, Монголия, Узбекистан и Белоруссия.
Иммунолог Мальцева предоставляет советы по лечению аллергии на холод
Иммунолог Наталья Мальцева утверждает, что контроль над аллергическими реакциями на холод можно успешно осуществлять с использованием противоаллергических антигистаминных препаратов.