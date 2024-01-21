В небе над Берлином взорвался небольшой астероид

В небе над Берлином произошло событие, описанное изданием Bild am Sonntag: небольшой астероид взорвался, создав видимый шлейф над городом, а также в Лейпциге и Праге.

Предполагается, что происшествие связано с падением астероида в общине Ненхаузен в федеральной земле Бранденбург, сообщает Газета.Ру.