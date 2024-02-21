Вчера, 20 февраля в Москве Владимир Путин принял участие в пленарной сессии третьего ежегодного форума Агентства стратегических инициатив (АСИ), сообщает сайт Кремля. Форум посвящен уже традиционному конкурсу "Сильные идеи для нового времени".

Всего на него было подано свыше 30 тыс. заявок с идеями, а эксперты отобрали 100 самых лучших. Три инициативы получили наибольшую оценку. Они то и были доложены лично президенту России самими авторами. Идею "импатриации" иностранцев — упросить переезд в Россию на ПМЖ для граждан других стран, разделяющих ценности нашей страны, предложила итальянка студентка МГИМО Ирена Чеккини.

Вторая идея, правда без детализации, была анонсирована Президенту. Суть ее в том, чтобы участники СВО, работающие с техникой и заинтересованные в дальнейшем саморазвитии как специалисты, давали обратную связь разработчикам военной техники России для её совершенствования — институтуам и конструкторским, и сами бы впоследующем становились специалистами-разработчиками.

Третью идею, связанную с восстановлением памятников культуры для развития туризма, представил предприниматель Алексей Шкрапкин из Липецка, который инвестирует свои деньги в усадьбы в Липецкой области. Одну он уже восстановил сам и теперь использует её для туризма. На очереди другая. Алексей предлагает расширить свой опыт на всю страну — восстанавливать объекты культурного и исторического наследия и использовать их как центры притяжения для внутреннего туризма в России, а также как центры кристаллизации туристической инфраструктуры страны. В качестве источников финансирования Шкрапкин предлагает использовать льготные кредиты от государства и банков.

В сессии участвовали также модератор, глава АСИ Светлана Чупшева, специальный представитель Президента по вопросам цифрового и технологического развития, директор направления "Молодые профессионалы" АСИ Дмитрий Песков и председатель госкорпорации "ВЭБ.РФ", глава экспертного совета АСИ Игорь Шувалов.