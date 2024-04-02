Заявления от 11-ти человек получил следственный комитет России с требованием возбудить уголовное дело об оказании небезопасных услуг против владельцев столичного "Крокус Сити Холла", где произошел теракт 22 марта. Об этом сообщил СМИ адвокат Игорь Трунов, президент юридической фирмы "Трунов, Айвар и партнёры".

"Заявление на имя председателя СК Александра Ивановича Бастрыкина было подано только что… Изначально я защищал интересы съёмочной группы Ивана Поморина, впоследствии к ним присоединилась инициативная группа родственников погибших и пострадавших", — сказал адвокат Трунов.

Один из потерпевших, Иван Поморин, представитель съемочной группы, которая в день теракта должна был снимать концерт в "Крокусе".