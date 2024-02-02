Новые корректировки к закону «О воинской обязанности и военной службе» предложили депутаты Госдумы. По их мнению, в России стоит поднять планку призывного возраста, повысив ее до 50 лет для мужчин, получивших гражданство страны. На официальном сайте нижней палаты парламента уже разместили соответствующий документ.
Такое решение было принято в связи с большим количеством мигрантов - только за последний год паспорт РФ получили более 318 тысяч человек. При этом отмечается, что многие иностранцы дожидаются окончания времени призывного возраста, и только после этого подают документы, таким образом уклоняясь от воинской службы.
Армения не хочет сотрудничать в военных вопросах с Россией
Продолжать, и тем более наращивать военное сотрудничество только с Россией Армения больше не будет, заявил премьер этой страны Никол Пашинян в интервью Общественному радио Армении.
В карман Украины: ЕС выделит еще 50 миллиардов евро в течение нескольких лет
Они будут оформлены как дополнительная помощь Киеву.
Россия должна помочь Германии с автопромом
Отказ россиян от немецких иномарок - это не главная причина упадка в экономике этой страны и автопроме.
Покупатели не дождались импортных яиц на прилавках
С большей долей вероятности их отправили в переработку, в том числе и в кондитерские.