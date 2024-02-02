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Служить до 50 лет: в Госдуме предложили новые корректировки к закону о призыве
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 6:16

Служить до 50 лет: в Госдуме предложили новые корректировки к закону о призыве

Новые корректировки к закону «О воинской обязанности и военной службе» предложили депутаты Госдумы. По их мнению, в России стоит поднять планку призывного возраста, повысив ее до 50 лет для мужчин, получивших гражданство страны. На официальном сайте нижней палаты парламента уже разместили соответствующий документ.

Такое решение было принято в связи с большим количеством мигрантов - только за последний год паспорт РФ получили более 318 тысяч человек. При этом отмечается, что многие иностранцы дожидаются окончания времени призывного возраста, и только после этого подают документы, таким образом уклоняясь от воинской службы.

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