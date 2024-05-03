Согласно информации, опубликованной в Telegram-канале "Военная хроника", российские войска начали операцию по уничтожению "суперопорника" ВСУ, расположенного западнее канала Северский Донец в районе Часова Яра.

Отмечается, что помимо основного опорного пункта, который находится рядом с микрорайоном Новый, украинские войска располагают обширной сетью ходов, позволяющей перемещать войска между южной частью города, детским лагерем "Мир" и позицией "Бункер".

Для уничтожения укреплений ВС РФ используют различные виды вооружений, включая реактивные системы "Град" и тяжелые орудия 2С7 "Пион".

Подчеркивается, что южная часть оборонительного рубежа в Часове Яре имеет стратегическое значение для ВСУ, так как прорыв в этом секторе может привести к разделению украинских сил на две части, что уже случалось ранее в Авдеевке.

Часов Яр стал ключевой целью для российских войск после освобождения Авдеевки, при этом продвижение российских сил по флангам обеспечивается ударными вертолетами.

Фото:function.mil.ru/Пресс-служба Западного военного округа(Creative Commons Attribution 4.0 International license)