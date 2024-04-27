В Министерстве Обороны Российской Федерации было объявлено об успехе российских вооруженных сил.
Согласно отчету, в период с 20 по 27 апреля был нанесен значительный урон украинским военным силам.
Благодаря активному применению ракет, артиллерии и беспилотных летательных аппаратов, на аэродроме базирования был успешно уничтожен истребитель МиГ-29 Военно-воздушных Сил Украины.
Ранее было сообщено, что за неделю войска России сбили более 1,7 тысячи беспилотных летательных аппаратов, принадлежащих украинским боевикам.
Фото: flickr.com/Ministry of Defense of Ukraine (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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