Журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt заявил, что российская армия оперативно уничтожает украинскую технику, которую ей поставляет Запад.

Он отметил, что фокус российских вооруженных сил теперь направлен на железные дороги, куда наносится удар по военной технике.

Ваннер подчеркнул, что целью является предотвращение передачи вооружения украинским вооруженным силам.

Кроме того, журналист отметил активность российской разведки в этом процессе.

Напомним, специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года.

Фото:vitalykuzmin.net/Vitaly V. Kuzmin (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)