Депутат парламента республики от оппозиционной фракции "Армения" Арегназ Манукян сообщила, что визит Зеленского в страну может спровоцировать обострение российско-армянских отношений. По словам политика, сам приезд президента Украины организован внешними силами именно для этих целей.

- Очевидно, что визит Зеленского в Армению пытаются организовать внешние силы для открытия второго фронта против России и ценой Армении, - высказалась во время своей речи Манукян. - Если визит Зеленского состоится, то это будет провокацией против Армении.

Также она напомнила про похожие ситуации, которые уже были в других странах. По ее словам, Армения может стать разменной монетой.