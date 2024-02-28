Депутат парламента республики от оппозиционной фракции "Армения" Арегназ Манукян сообщила, что визит Зеленского в страну может спровоцировать обострение российско-армянских отношений. По словам политика, сам приезд президента Украины организован внешними силами именно для этих целей.
- Очевидно, что визит Зеленского в Армению пытаются организовать внешние силы для открытия второго фронта против России и ценой Армении, - высказалась во время своей речи Манукян. - Если визит Зеленского состоится, то это будет провокацией против Армении.
Также она напомнила про похожие ситуации, которые уже были в других странах. По ее словам, Армения может стать разменной монетой.
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