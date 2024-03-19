Здоровья, счастья и дальнейших успехов, пожелала премьер правительства Армении Никол Пашинян президенту России Владимиру Путину в связи с его переизбранием на новый президентский срок, сообщают РИА "Новости".

"Уважаемый Владимир Владимирович, примите мои поздравления по случаю переизбрания на пост президента Российской Федерации. Выражаю надежду на развитие диалога по всем направлениям, представляющим взаимный интерес, во благо народов Армении и России". — говорится информационном сообщении пресс-службы Армении.

Сегодня же стало известно, что Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Армению поскорее подписать мирное соглашение с Азербайджаном, чтобы закончить многолетний вооруженный конфликт.