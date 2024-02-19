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Пашинян сказал, что не поддерживает СВО
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 9:00

Пашинян сказал, что не поддерживает СВО

Армения не является сторонником России в вопросе Украины, — заявил премьер-министр республики Никол Пашинян во время своего визита в Германию, сообщает ТАСС. Он добавил, что украинцы — это дружественный армянам народ.

"Я давно говорил, что Армения в вопросе Украины не является союзницей России. И это наша искренняя позиция", — цитирует ТАСС Пашиняна.

Премьер-министр Армении во время встречи с армянской диаспорой в Мюнхене сказал, что ему больно, что он не может повлиять на сложившуюся ситуацию в конфронтации России и Украины.

Ранее Армения начала сближение с Евросоюзом. Глава евродипломатии Жозеп Боррель, заявил, что армения и Евросоюз будут сотрудничать в военной и оборонной сферах.

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