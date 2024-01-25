Армения передаст Азербайджану восемь новых формуляров минных полей в Нагорном Карабахе

Армения планирует в ближайшие дни передать Азербайджану восемь новых формуляров минных полей в Нагорном Карабахе.
Этот шаг считается дополнительным усилием по укреплению доверия между странами в соответствии с соглашением, достигнутым в результате переговоров в декабре 2023 года. Копии этих документов также будут направлены международным партнерам.
Служба национальной безопасности Армении подчеркнула свою приверженность мирной повестке с Азербайджаном, отметив, что ранее передавались уже 972 формуляра минных полей.
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