Армения передаст Азербайджану восемь новых формуляров минных полей в Нагорном Карабахе

Армения планирует в ближайшие дни передать Азербайджану восемь новых формуляров минных полей в Нагорном Карабахе.

Этот шаг считается дополнительным усилием по укреплению доверия между странами в соответствии с соглашением, достигнутым в результате переговоров в декабре 2023 года. Копии этих документов также будут направлены международным партнерам.

Служба национальной безопасности Армении подчеркнула свою приверженность мирной повестке с Азербайджаном, отметив, что ранее передавались уже 972 формуляра минных полей.