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Армения передаст Азербайджану восемь новых формуляров минных полей в Нагорном Карабахе
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  • Приходько Александр
  • Опубликована сегодня в 21:54

Армения передаст Азербайджану восемь новых формуляров минных полей в Нагорном Карабахе

Армения планирует в ближайшие дни передать Азербайджану восемь новых формуляров минных полей в Нагорном Карабахе.

Этот шаг считается дополнительным усилием по укреплению доверия между странами в соответствии с соглашением, достигнутым в результате переговоров в декабре 2023 года. Копии этих документов также будут направлены международным партнерам.

Служба национальной безопасности Армении подчеркнула свою приверженность мирной повестке с Азербайджаном, отметив, что ранее передавались уже 972 формуляра минных полей.

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