Главнокомандующий Вооруженных сил Армении генерал-лейтенант Эдвард Асрян обсудил с главнокомандующим сухопутными войсками Франции генералом Пьером Шиллем перспективы сотрудничества в области подготовки личного состава армянской армии, сообщили в официальном заявлении армянского военного ведомства.



Эта встреча состоялась на полях текущего мероприятия в Германии, где собрались командующие сухопутными войсками различных европейских стран.



"Стороны обсудили перспективы дальнейшего развития сотрудничества, включая обмен опытом и подготовку личного состава", — отмечается в официальном заявлении Министерства обороны.



По информации из пресс-службы, достигнуты соглашения о перспективах расширения взаимодействия.

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