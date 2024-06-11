Главнокомандующий Вооруженных сил Армении генерал-лейтенант Эдвард Асрян обсудил с главнокомандующим сухопутными войсками Франции генералом Пьером Шиллем перспективы сотрудничества в области подготовки личного состава армянской армии, сообщили в официальном заявлении армянского военного ведомства.
Эта встреча состоялась на полях текущего мероприятия в Германии, где собрались командующие сухопутными войсками различных европейских стран.
"Стороны обсудили перспективы дальнейшего развития сотрудничества, включая обмен опытом и подготовку личного состава", — отмечается в официальном заявлении Министерства обороны.
По информации из пресс-службы, достигнуты соглашения о перспективах расширения взаимодействия.
Фото: commons.wikimedia.org/TheFlyingDutchman (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)
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