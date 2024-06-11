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Армения намерена сотрудничать с Парижем в военной сфере
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 18:06

Армения намерена сотрудничать с Парижем в военной сфере

Главнокомандующий Вооруженных сил Армении генерал-лейтенант Эдвард Асрян обсудил с главнокомандующим сухопутными войсками Франции генералом Пьером Шиллем перспективы сотрудничества в области подготовки личного состава армянской армии, сообщили в официальном заявлении армянского военного ведомства.

Эта встреча состоялась на полях текущего мероприятия в Германии, где собрались командующие сухопутными войсками различных европейских стран.

"Стороны обсудили перспективы дальнейшего развития сотрудничества, включая обмен опытом и подготовку личного состава", — отмечается в официальном заявлении Министерства обороны.

По информации из пресс-службы, достигнуты соглашения о перспективах расширения взаимодействия.

Фото: commons.wikimedia.org/TheFlyingDutchman (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)

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