Сегодня в Москве состоятся переговоры между президентами России и Армении, о чём сообщает РИА "Новости". Накопившиеся за последнее время проблемы в отношениях между двумя странами требуют незамедлительного решения. Эта встреча лидеров должна помочь прояснить ситуацию.

"Встреча нужная и ожидаемая с двух сторон", — сказал Дмитрий Песков.

В частности, существуют неопределённости относительно участия Армении в ОДКБ (Договор о коллективной безопасности). Этот договор, заключённый рядом стран СНГ, обеспечивает военное сотрудничество и совместную оборону между государствами бывшего СССР.

Длительный конфликт вокруг Нагорного Карабаха, определение новой границы между Арменией и Азербайджаном и участие военных ЕС в урегулировании конфликта также создали множество острых вопросов.

Фото: Пресс-служба Президента Российской Федерации (Creative Commons Attribution 3.0)