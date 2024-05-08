Сегодня в Москве состоятся переговоры между президентами России и Армении, о чём сообщает РИА "Новости". Накопившиеся за последнее время проблемы в отношениях между двумя странами требуют незамедлительного решения. Эта встреча лидеров должна помочь прояснить ситуацию.
"Встреча нужная и ожидаемая с двух сторон", — сказал Дмитрий Песков.
В частности, существуют неопределённости относительно участия Армении в ОДКБ (Договор о коллективной безопасности). Этот договор, заключённый рядом стран СНГ, обеспечивает военное сотрудничество и совместную оборону между государствами бывшего СССР.
Длительный конфликт вокруг Нагорного Карабаха, определение новой границы между Арменией и Азербайджаном и участие военных ЕС в урегулировании конфликта также создали множество острых вопросов.
Фото: Пресс-служба Президента Российской Федерации (Creative Commons Attribution 3.0)
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