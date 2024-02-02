"Нужно понять, с кем мы должны развивать военное и военно-техническое сотрудничество. В прошлом такого вопроса не было, как не было сложностей с концепцией. В прошлом отношения Армении в оборонной сфере были на 97% связаны с Россией. Сейчас этого не может быть в силу объективных и субъективных причин", — сказал Пашинян (цитата по "Sputnik Армения").

В минувшем году премьер Пашинян проигнорировал участие в мероприятиях ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности), куда входят страны СНГ. По мнению Пашиняна, ОДКБ оставила Армению в самый трудный момент, подразумевая ситуацию вокруг военного конфликта с соседним Азербайджаном.

Владимир Путин на Прямой линии и Большой пресс-конференции очень подробно остановился на ситуации вокруг Нагорного Карабаха и Армении, рассказав свою версию произошедшего и то, почему и как этот маленький проблемный регион был передан Азербайджану.

Ведутся переговоры официального Еревана с Францией о покупке там вооружений. Также Армения недвусмысленно даёт понять, что не исключает сближение с НАТО. В январе в эту страну приезжал официальной представитель Альянса, а в конце прошлого года генсек этой организации Хавьер Коломина сделал заявление, что НАТО приветствует удаление Еревана от Москвы и сближение с Севро-атлантическим альянсом.





