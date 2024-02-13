Взаимными обвинениями в обстрелах обменялись Армения и Азербайджан. Сегодня армянская сторона сообщила, что "военнослужащие Армении подверглись атаке со стороны военных Азербайджана". "13 февраля, начиная с 05:30, подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия по армянским позициям, расположенным в районе Неркин Ханд", — говорится в заявлении в Telegram-канале Минобороны официального Еревана. Говорится о двух раненых солдатах с армянской стороны.

Ранее, в понедельник, в свою очередь, Азербайджан также пожаловался на "военную провокацию" со стороны Армении. Указывается в сообщении Баку, что огонь вёлся из стрелкового оружия, в результате чего был ранен один военнослужащий. Место, где произошел инцидент, находится под контролем миссии Европейского союза в Армении.

Ранее Мария Захарова представитель, МИД России скептически высказалась по поводу этой прозападной миссии в Армении, целью которой является, по мнению Захаровой: "выдавить Россию из региона и ослабить ее историческую роль как главного гаранта безопасности".

Враждующие республики находились в состоянии относительного затишья несколько месяцев после урегулирования ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Многолетний конфликт закончился передачей непризнанной республики в состав Азербайджана при активном посредничестве России во главе с Владимиром Путиным. Однако позиция Армении после этого изменилась в сторону отдаления от России и фактическом выходе из ОДКБ — Организации дооговора о коллективной безопасности. Этот союз защищает страны бывших союзных республик единой системой обороны от внешнего вмешательства.