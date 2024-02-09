Издание Daily Mail опубликовало статью, в которой сомневается в возможностях запада контролировать Арктику. Как считают авторы текста, влияние подрывает Кремль.

- Запад уже отстает от России в развитии Арктики, он может никогда ее не догнать, - говорится в статье. - Тогда арктический регион полностью попадет под сферу влияния Москвы и Пекина.

Авторы дополнили текст словами о том, что Москва опережает Вашингтон минимум на 10 лет по техническому оснащению