Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 09.02.2024 : 91,2561
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 09.02.2024 : 98,3543
Запад рискует полностью потерять Арктику: ее займет Россия
  1. Главная
  2. Мир
  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 11:15

Запад рискует полностью потерять Арктику: ее займет Россия

Издание Daily Mail опубликовало статью, в которой сомневается в возможностях запада контролировать Арктику. Как считают авторы текста, влияние подрывает Кремль.

- Запад уже отстает от России в развитии Арктики, он может никогда ее не догнать, - говорится в статье. - Тогда арктический регион полностью попадет под сферу влияния Москвы и Пекина.

Авторы дополнили текст словами о том, что Москва опережает Вашингтон минимум на 10 лет по техническому оснащению

- У нас есть один действующий ледокол, да и тот построен в 70-х, - цитирует статья слова одного из основателей информационно-аналитической фирмы Strider Intelligence.

Мир

В Киеву-Печерскую Лавру нагрянула СБУ

В Киеву-Печерскую Лавру нагрянула СБУ

Гонения на Украинскую православную церковь продолжаются. Спецслужбы занимаются монахами в Киеве.

Читать полностью
Санкции или отсутствие финансов: Индия отказалась покупать у России нефть Sokol

Санкции или отсутствие финансов: Индия отказалась покупать у России нефть Sokol

Спрос на дорогую нефть достаточно низкий по сравнению с более дешевой маркой.

Читать полностью

Общество

Военному пенсионеру, депортированному из Латвии, в России выделили квартиру

Военному пенсионеру, депортированному из Латвии, в России выделили квартиру

Двухкомнатную служебную квартиру 82-летнему Каткову отдали власти Калининграда.

Читать полностью
Финляндия: Границы с Россией будут закрыты до 14 апреля

Финляндия: Границы с Россией будут закрыты до 14 апреля

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел страны.

Читать полностью

Новости