Издание Daily Mail опубликовало статью, в которой сомневается в возможностях запада контролировать Арктику. Как считают авторы текста, влияние подрывает Кремль.
- Запад уже отстает от России в развитии Арктики, он может никогда ее не догнать, - говорится в статье. - Тогда арктический регион полностью попадет под сферу влияния Москвы и Пекина.
Авторы дополнили текст словами о том, что Москва опережает Вашингтон минимум на 10 лет по техническому оснащению
- У нас есть один действующий ледокол, да и тот построен в 70-х, - цитирует статья слова одного из основателей информационно-аналитической фирмы Strider Intelligence.
В Киеву-Печерскую Лавру нагрянула СБУ
Гонения на Украинскую православную церковь продолжаются. Спецслужбы занимаются монахами в Киеве.
Санкции или отсутствие финансов: Индия отказалась покупать у России нефть Sokol
Спрос на дорогую нефть достаточно низкий по сравнению с более дешевой маркой.
Военному пенсионеру, депортированному из Латвии, в России выделили квартиру
Двухкомнатную служебную квартиру 82-летнему Каткову отдали власти Калининграда.
Финляндия: Границы с Россией будут закрыты до 14 апреля
Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел страны.