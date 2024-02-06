Посол по особым поручениям МИД Николай Корчунов объяснил, на каких условиях Россия останется в Арктическом совете. По его словам, необходимо, чтобы деятельность ведомства моответствовала интересам Москвы.
- Мы исходим из того, что у нас в наличии должны быть все опции для внешнеполитического маневра, - подчеркнул политик. - Включая и выход из Арктического совета, если его деятельность не будет соответствовать российским интересам.
Также он обратил внимание на то, что сейчас совет практически не функционирует. Норвегия, которая находится во главе, не может объединить страны для соблюдения общих интересов.
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