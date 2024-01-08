Британское издание Daily Mail опубликовало статью, автор которой рассказывает о проблемах борьбы за ресурсы Арктики. По словам Дэвида Аверре, Россия выигрывает перед другими странами за счет ледокольных технологий.

- В то время как Запад сталкивается с многочисленными проблемами в отстаивании своих интересов на Крайнем Севере, Россия стратегически заняла позицию на переднем крае гонки за доминирование в Арктике, -говорится в публикации. - Одна из ключевых областей, в которой Россия взяла на себя инициативу, - это ледокольные технологии.

Называя осваивание арктических льдов «глобальной войной», Аверре акцентирует внимание на возможности России, ссылаясь на самый крупный и современный флот в мире, принадлежащий РФ.

- Великобритания и США имеют один и два действующих ледокола, - подсчитывает автор. - Россия имеет значительное преимущество благодаря десяткам действующих ледоколов, включая атомные.

Кроме того, в публикации упомянули и средства, которые Россия вложила в освоение Арктики за много лет, начиная с 2014 года,