Посол РФ должен будет явиться в Министерство иностранных дел Италии из-за ситуации с дочерней российской компанией Ariston. Об этом рассказал глава зарубежного ведомства Антонио Таяни.
Дело в том, что она перешла во временное управление компании группы "Газпром" — АО "Газпром бытовые системы".
"Я поручил генсеку вызвать посла РФ в Италии. Наше правительство требует пояснений по поводу национализации", — приводит слова Антонио Таяни агентство "Интерфакс", ссылаясь на итальянские СМИ.
Глава ведомства добавил, что ведутся работы по этому вопросу с ФРГ и Брюсселем. Ранее глава российского государства Владимир Путин подписал указ о том, что все российские дочерние компании Ariston и Bosch переданы во временное управление компании группы "Газпром" — АО "Газпром бытовые системы".
Фото: flickr.com/Dave Kellam ( Creative Commons Attribution 2.0 Generic license).
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