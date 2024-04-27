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Посла России вызовут в МИД Италии после ситуации с компанией Ariston
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  • Галабаева Елена Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 14:16

Посла России вызовут в МИД Италии после ситуации с компанией Ariston

Посол РФ должен будет явиться в Министерство иностранных дел Италии из-за ситуации с дочерней российской компанией Ariston. Об этом рассказал глава зарубежного ведомства Антонио Таяни.

Дело в том, что она перешла во временное управление компании группы "Газпром" — АО "Газпром бытовые системы".

"Я поручил генсеку вызвать посла РФ в Италии. Наше правительство требует пояснений по поводу национализации", — приводит слова Антонио Таяни агентство "Интерфакс", ссылаясь на итальянские СМИ.

Глава ведомства добавил, что ведутся работы по этому вопросу с ФРГ и Брюсселем. Ранее глава российского государства Владимир Путин подписал указ о том, что все российские дочерние компании Ariston и Bosch переданы во временное управление компании группы "Газпром" — АО "Газпром бытовые системы".

Фото: flickr.com/Dave Kellam ( Creative Commons Attribution 2.0 Generic license).

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