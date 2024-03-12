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Уволенный банкир выиграл 4,5 млн евро, но должен будет их вернуть
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 9:59

Уволенный банкир выиграл 4,5 млн евро, но должен будет их вернуть

Бывший сотрудник французского отделения банка BNP Paribas, выигравший в суде компенсацию в размере 4,5 миллиона евро за несправедливое увольнение, обязан вернуть эти деньги из-за того, что ранее он уже использовал аналогичные аргументы в суде в Лондоне и получил компенсацию в размере 104 тысяч долларов. Суд посчитал претензии Лавиня неприемлемыми, так как они касаются одного и того же дела.

Мужчина был уволен в 2013 году после 15 лет работы в BNP из-за уголовного дела о фальсификации австралийской базовой ставки. Позже суд в Великобритании признал Лавиня невиновным и вынес решение, что его увольнение было безосновательным, сообщает Bloomberg.

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