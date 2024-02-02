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Протесты оппозиции в Аргентине привели к столкновениям и пострадавшим
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 6:48

Протесты оппозиции в Аргентине привели к столкновениям и пострадавшим

Пока люди мирно протестовали, пели песни и били в барабаны, полиция не применяла силу.
СМИ сообщают, что после того, как сотни протестующих в Буэнос-Айресе стали блокировать автодорогу, полиция пошла не жесткие меры.

Против участников акции применили водометы, слезоточивый газ и даже резиновые пули. В результате пострадали 15 человек, а трое были задержаны, сообщает телеканал C5N. Трое полицейских также пострадали.

Напомним что протесты против реформ нового президента Аргентины Хавьера Милея продолжаются в столице страны. Более 300 «шоковых» реформ планирует реализовать в своей новоизбранный лидер.

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