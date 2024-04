Специалисты Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова разработали инновационные антенны, основанные на квантовых сверхпроводящих решетках, для обеспечения надежной связи с регионами, удаленными от основных телекоммуникационных инфраструктур, включая Арктику и Антарктику.

Эти антенны также предназначены для улучшения передачи данных в космосе.

Конструкции антенн разработаны с использованием специальных квантовых ячеек и би-сквидов, обеспечивающих высокую линейность преобразования сигналов. Исследования, проведенные специалистами, включали оценку чувствительности антенн, а также анализ влияния подключенных устройств на их характеристики.

Результаты работы опубликованы в журнале Physica C: Superconductivity and its Applications и могут служить основой для разработки сверхпроводниковых телекоммуникационных систем, обеспечивающих качественную и надежную связь с удаленными регионами и объектами в космосе, сообщает ТАСС.