Специалисты Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова разработали инновационные антенны, основанные на квантовых сверхпроводящих решетках, для обеспечения надежной связи с регионами, удаленными от основных телекоммуникационных инфраструктур, включая Арктику и Антарктику.
Эти антенны также предназначены для улучшения передачи данных в космосе.
Конструкции антенн разработаны с использованием специальных квантовых ячеек и би-сквидов, обеспечивающих высокую линейность преобразования сигналов. Исследования, проведенные специалистами, включали оценку чувствительности антенн, а также анализ влияния подключенных устройств на их характеристики.
Результаты работы опубликованы в журнале Physica C: Superconductivity and its Applications и могут служить основой для разработки сверхпроводниковых телекоммуникационных систем, обеспечивающих качественную и надежную связь с удаленными регионами и объектами в космосе, сообщает ТАСС.
Услышать альтернативную точку зрения по миру на Украине Запад пока не готов
Мнение стран глобального Юга официальный Запад учитывать не хочет, а значит к переговорам по Украине он пока не готов.
Глава МИД Греции заявил, что ситуация на Украине представляет международную угрозу
Глава МИД Греции Йоргос Герапетритис заявил на встрече в Брюсселе, что ситуация на Украине - это большая проблема, которую необходимо решить как можно раньше, так как она создает нестабильность для всего мира и представляет международную угрозу.
Синоптики сообщили, что похолодание в Москве не задержится надолго
После прохождения холодного атмосферного фронта 3 апреля, температура упала на 10 градусов, но ожидается ее восстановление к началу следующей недели.
Ученые выяснили, что скумбрия и сельдь полезнее лосося
Исследование, проведенное учеными из Кембриджского университета, выявило, что мелкая дикая рыба, такая как тихоокеанский и перуанский анчоус, атлантическая сельдь, скумбрия, килька и путассу, содержит больше витаминов В12, железа и омега-3, чем лосось.