Эндокринолог Зухра Павлова утверждает, что заморозка делает домашний хлеб более полезным, поскольку превращает желатинизированный крахмал в резистентный, который медленнее переваривается и не вызывает резкого повышения сахара и инсулина в крови, снижая таким образом риск инсулинового скачка.
Врач подчеркнула, что замороженный хлеб в два раза эффективнее снижает риски по сравнению с охлаждением в холодильнике и рекомендует умеренное потребление хлеба, особенно белого, для предотвращения набора веса и контроля уровня инсулина, сообщает МедикФорум.
Фото: commons.wikimedia.org/Tomascastelazo (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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