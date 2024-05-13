Эндокринолог Зухра Павлова утверждает, что заморозка делает домашний хлеб более полезным, поскольку превращает желатинизированный крахмал в резистентный, который медленнее переваривается и не вызывает резкого повышения сахара и инсулина в крови, снижая таким образом риск инсулинового скачка.

Врач подчеркнула, что замороженный хлеб в два раза эффективнее снижает риски по сравнению с охлаждением в холодильнике и рекомендует умеренное потребление хлеба, особенно белого, для предотвращения набора веса и контроля уровня инсулина, сообщает МедикФорум.

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