Врач-ординатор Влада Стружко предупредила, что злоупотребление алкоголем увеличивает риск развития туберкулеза. Алкоголь ослабляет иммунитет, делая организм более уязвимым к инфекциям и создает условия, которые способствуют распространению туберкулеза, такие как плохие жилищные условия и недостаточная личная гигиена.
Кроме того, алкоголь может снижать эффективность антибиотиков, повышая риск возникновения устойчивых к лекарствам форм бактерий, сообщает Газета.Ру.
Фото: commons.wikimedia.org/Hellerhoff (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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