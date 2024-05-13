Врач-ординатор Влада Стружко предупредила, что злоупотребление алкоголем увеличивает риск развития туберкулеза. Алкоголь ослабляет иммунитет, делая организм более уязвимым к инфекциям и создает условия, которые способствуют распространению туберкулеза, такие как плохие жилищные условия и недостаточная личная гигиена.

Кроме того, алкоголь может снижать эффективность антибиотиков, повышая риск возникновения устойчивых к лекарствам форм бактерий, сообщает Газета.Ру.

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