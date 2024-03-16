Недавние наблюдения климатологов из США за Северным Ледовитым океаном показывают, что он полностью освободился от льда, что является предвестником более раннего наступления безледной Арктики.
Это противоречит ожиданиям, согласно которым этот переломный момент должен был наступить к середине столетия.
Подкрепленные данными из журнала Nature Reviews Earth & Environment, ученые предсказывают, что безледные периоды могут наступить на десять лет раньше, если антропогенное воздействие останется на текущем уровне.
Это явление вызывает обеспокоенность, учитывая скорость изменений климата в этом регионе: за последние 40 лет площадь ледового покрова уменьшилась до уровня, сравнимого с территорией Индии, сообщает Общественная Служба Новостей.
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