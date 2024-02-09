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Российские ученые обнаружили аномально мощные внутренние волны в Российской Арктике
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 16:37

Российские ученые обнаружили аномально мощные внутренние волны в Российской Арктике

Волны достигают высоты до 40 метров в противоположность обычной высоты около десяти метров. Эти волны формируются в результате взаимодействия морских течений с неровным дном и обладают энергией от 1 до 2 МДж на метр длины волнового гребня.

Первая мегаволна была зарегистрирована в проливе Карские ворота. Для исследования использовались беспилотники, данные с космических спутников и специальные высокоточные датчики температуры.

Кроме того, был разработан и применен новый прибор — термопрофилемер. Это открытие имеет значительное значение для геологоразведки, обеспечивая данные для прокладки безопасных маршрутов судов в арктических условиях, разведки и добычи ресурсов, а также при строительстве инфраструктуры, сообщает Север-Пресс.

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