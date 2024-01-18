Ученые обращают внимание на роль выбросов метана в глобальном потеплении

Вечная мерзлота, в том числе на шельфах Арктики, становится источником массированных выбросов метана. Исследования показывают растущую опасность, а ученые, включая заведующего лабораторией арктических исследований Игоря Семилетова, подчеркивают серьезность проблемы.

Водные толщи Восточной Арктики уже стали местом более двух тысяч задокументированных выбросов метана. Кроме того, обнаружены кратеры в Карском море, образованные взрывами подземных скоплений газа при нагревании твердых газогидратов.

Метан, являясь парниковым газом, активнее двуокиси углерода. Похожие явления зафиксированы у Шпицбергена, где бурят скважины для контроля за состоянием вечной мерзлоты и возможным "пробуждением" метана в этом регионе, сообщает Planet Today.